 Gol atınca kaybetmiyor – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Gol atınca kaybetmiyor

    Gol atınca kaybetmiyor
    Fırtına ligde geride kalan 9 haftada 6 gol atarak ligin en az golü bulan 3 takımından biri olurken, gol attığı maçları kaybetmedi. Ligin ilk 9 haftasında 11 puan toplayan Trabzon, bu periyotta Kasımpaşa'yı 2-0, Konya'yı 1-0 ve G.Saray'ı 1-0 yenerken, Rize ile 2-2 kaldı. Karadeniz ekibi, gol attığı 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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