Gol atınca kaybetmiyor
Fırtına ligde geride kalan 9 haftada 6 gol atarak ligin en az golü bulan 3 takımından biri olurken, gol attığı maçları kaybetmedi. Ligin ilk 9 haftasında 11 puan toplayan Trabzon, bu periyotta Kasımpaşa'yı 2-0, Konya'yı 1-0 ve G.Saray'ı 1-0 yenerken, Rize ile 2-2 kaldı. Karadeniz ekibi, gol attığı 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Gol atınca kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.