Gol atınca kaybetmiyor

Fırtına ligde geride kalan 9 haftada 6 gol atarak ligin en az golü bulan 3 takımından biri olurken, gol attığı maçları kaybetmedi. Ligin ilk 9 haftasında 11 puan toplayan Trabzon, bu periyotta Kasımpaşa'yı 2-0, Konya'yı 1-0 ve G.Saray'ı 1-0 yenerken, Rize ile 2-2 kaldı. Karadeniz ekibi, gol attığı 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.