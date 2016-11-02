Evinde bileği bükülmüyor
Bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Trabzonspor'un evinde bileği bükülmüyor. Fırtına, sahasında son 3 lig maçını kaybetmedi. İlk 9 haftada 11 puan toplayan Trabzonspor, ligde bu sezon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hanesine 8 puan yazdırdı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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