 Evinde bileği bükülmüyor – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Evinde bileği bükülmüyor

    Evinde bileği bükülmüyor
    Bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden 'un evinde bileği bükülmüyor. Fırtına, sahasında son 3 lig maçını kaybetmedi. İlk 9 haftada 11 puan toplayan Trabzonspor, ligde bu sezon 'nda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hanesine 8 puan yazdırdı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
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