Bitnel’e PFDK şoku
Geçtiğimiz sezon G.Saray-Trabzon derbisinde bordo-mavili 4 oyuncuyu atan Deniz Ateş Bitnel, MHK Talimatı'nın 38/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Bitnel'in en az 6 ay ceza alması bekleniyor. Bu arada FIFA listesinden de çıkarılan Bitnel'in yerine genç hakemlerden Halil Umut Meler FIFA listesine bildirdi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Bitnel’e PFDK şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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