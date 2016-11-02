 Bitnel’e PFDK şoku – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Bitnel’e PFDK şoku

    Bitnel’e PFDK şoku
    Geçtiğimiz sezon -Trabzon derbisinde bordo-mavili 4 oyuncuyu atan Deniz Ateş Bitnel, MHK Talimatı'nın 38/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Bitnel'in en az 6 ay ceza alması bekleniyor. Bu arada listesinden de çıkarılan Bitnel'in yerine genç hakemlerden Halil Umut Meler FIFA listesine bildirdi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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