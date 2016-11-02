 Az ama öz transfer – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Az ama öz transfer

    Az ama öz transfer

    “Şu anda hedeflerimize uygun bir takım kuruyoruz ama bir iskeletimiz yok. Geçen sezondan bir iskeletimizin olmasını isterdim. Keşke sağlam 7 bölgemiz olsa da kalan yerlere futbolcu alsak”

    'un karşısında aldığı beraberliğin üzüntüsünü yaşayan Başkan Muharrem Usta, takım olmakta sorun yaşandığını belirtti. Başkan Usta, geçmişten gelen birçok sorunu çözmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Trabzonspor takım olmayı bu sene başarırsa artık gelecek yılları kurtulmuş demektir. Bundan daha büyük bir hedef olamaz. Bunu başardığında nerede yer alacak, sıralaması ne olacak, onu hep birlikte göreceğiz. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz. Eninde sonunda başaracağız. Uzun soluklu bir yolculuk bu" dedi.

    TAKIM OLMAMIZ LAZIM
    Transfer çalışmalarının takım olmaya odaklı şekilde devam edeceğini de belirten Usta, "Hedeflerimize uygun bir takım kuruyoruz şu anda, takım oluşturmamız lazım ama bir iskeletimiz yok. Geçen sezondan bir iskeletimizin olmasını isterdim. Keşke sağlam 7 bölgemiz olsa da kalan yerlere takviye yapsak. Gerçekten üzgünüm ama maalesef böyle bir Trabzonspor vardı. Amacımız bundan sonra az ama öz transfer yapmak üzerine. Ekonomik olarak gün geçtikte daha iyi oluyoruz. Sportif başarı da sırada" diye konuştu.


    Yunus Emre SEL
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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