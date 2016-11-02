Az ama öz transfer
“Şu anda hedeflerimize uygun bir takım kuruyoruz ama bir iskeletimiz yok. Geçen sezondan bir iskeletimizin olmasını isterdim. Keşke sağlam 7 bölgemiz olsa da kalan yerlere futbolcu alsak”
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor karşısında aldığı beraberliğin üzüntüsünü yaşayan Başkan Muharrem Usta, takım olmakta sorun yaşandığını belirtti. Başkan Usta, geçmişten gelen birçok sorunu çözmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Trabzonspor takım olmayı bu sene başarırsa artık gelecek yılları kurtulmuş demektir. Bundan daha büyük bir hedef olamaz. Bunu başardığında nerede yer alacak, sıralaması ne olacak, onu hep birlikte göreceğiz. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz. Eninde sonunda başaracağız. Uzun soluklu bir yolculuk bu" dedi.
TAKIM OLMAMIZ LAZIM
Transfer çalışmalarının takım olmaya odaklı şekilde devam edeceğini de belirten Usta, "Hedeflerimize uygun bir takım kuruyoruz şu anda, takım oluşturmamız lazım ama bir iskeletimiz yok. Geçen sezondan bir iskeletimizin olmasını isterdim. Keşke sağlam 7 bölgemiz olsa da kalan yerlere takviye yapsak. Gerçekten üzgünüm ama maalesef böyle bir Trabzonspor vardı. Amacımız bundan sonra az ama öz transfer yapmak üzerine. Ekonomik olarak gün geçtikte daha iyi oluyoruz. Sportif başarı da sırada" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
TAKIM OLMAMIZ LAZIM
Transfer çalışmalarının takım olmaya odaklı şekilde devam edeceğini de belirten Usta, "Hedeflerimize uygun bir takım kuruyoruz şu anda, takım oluşturmamız lazım ama bir iskeletimiz yok. Geçen sezondan bir iskeletimizin olmasını isterdim. Keşke sağlam 7 bölgemiz olsa da kalan yerlere takviye yapsak. Gerçekten üzgünüm ama maalesef böyle bir Trabzonspor vardı. Amacımız bundan sonra az ama öz transfer yapmak üzerine. Ekonomik olarak gün geçtikte daha iyi oluyoruz. Sportif başarı da sırada" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Az ama öz transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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