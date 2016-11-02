14 yılın en kısırı
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ilk 9 haftada 6 gol kaydederek son 14 sezonun en kısır dönemini yaşadı. En son 2002-03'te ilk 9 haftada 6 golde kalan Fırtına, aynı dönemi bu sezon da yaşıyor. Karadeniz ekibi 2010- 11'de ise ilk 9 haftada 23 gol atarak rekor kırmıştı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
14 yılın en kısırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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