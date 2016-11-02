 14 yılın en kısırı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    14 yılın en kısırı

    14 yılın en kısırı
    , Süper Lig'de bu sezon ilk 9 haftada 6 gol kaydederek son 14 sezonun en kısır dönemini yaşadı. En son 2002-03'te ilk 9 haftada 6 golde kalan Fırtına, aynı dönemi bu sezon da yaşıyor. Karadeniz ekibi 2010- 11'de ise ilk 9 haftada 23 gol atarak rekor kırmıştı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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