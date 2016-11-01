Yolun sonu zafer
Trabzonspor’un hocası Ersun Yanal, Rize’yi ellerinden kaçırdıklarını belirtti, gelecek adına umut verdi: Her geçen hafta gelişiyoruz. Böyle devam edersek hak ettiğimiz galibiyetleri alacağız.
Karadeniz Fırtınası, ligde 9 haftada 11 puan topladı. Teknik direktör Ersun Yanal, puan cetvelinin skorları yansıttığını, oynadıkları futbolun hakkının çok daha fazlası olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, 2-2 berabere kaldıkları Çaykur Rize maçının ardından "Acemice davrandık" demişti. Dünkü çalışmada da futbolcularıyla yaptığı görüşmede onlara moral verdi. Yanal'ın "Bu sezon art arda 2 maç kazanamadık. Bazı maçlarda şanssızdık. İyi yoldayız. Üstüne katarak yolumuza devam etmeliyiz. Bu yolun sonu bizi zafere götürecek" dediği öğrenildi.
'ÇOK KAÇIRIYORUZ'
Ersun Yanal, pozisyon bulmakta zorlanmadıklarını ancak 'bitiricilik' konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu belirtti. Deneyimli çalıştırıcı "Oynadığımız maçlara bakın. Galatasaray ve Karabük maçları hariç genelde rakipten çok daha fazla pozisyon bulduk. Mesela Akhisar maçı. O maçın 0-0 bitmesi bir mucize. Son Rize maçında da neler kaçırdık. Bu kadar pozisyona girip bu kadar çok kaçırırsak puan kaybı doğal. Ancak bu hep böyle gitmeyecek. Biraz daha dikkatli olursak art arda 3 puanlar kazanacağımızı biliyorum" ifadelerini kullandı.
119 ŞUTTA 6 GOL
Trabzonspor bu sezon 9 haftada rakip kaleye 119 şut yolladı. Bunların 46'sı kaleyi buldu. Sadece 6'sı gol oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularla yaptığı konuşmada üzerine basarak söylediği sıkıntının nedeni de işte bu rakamlar.
Yunus Emre SEL
'ÇOK KAÇIRIYORUZ'
Ersun Yanal, pozisyon bulmakta zorlanmadıklarını ancak 'bitiricilik' konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu belirtti. Deneyimli çalıştırıcı "Oynadığımız maçlara bakın. Galatasaray ve Karabük maçları hariç genelde rakipten çok daha fazla pozisyon bulduk. Mesela Akhisar maçı. O maçın 0-0 bitmesi bir mucize. Son Rize maçında da neler kaçırdık. Bu kadar pozisyona girip bu kadar çok kaçırırsak puan kaybı doğal. Ancak bu hep böyle gitmeyecek. Biraz daha dikkatli olursak art arda 3 puanlar kazanacağımızı biliyorum" ifadelerini kullandı.
119 ŞUTTA 6 GOL
Trabzonspor bu sezon 9 haftada rakip kaleye 119 şut yolladı. Bunların 46'sı kaleyi buldu. Sadece 6'sı gol oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularla yaptığı konuşmada üzerine basarak söylediği sıkıntının nedeni de işte bu rakamlar.
Yunus Emre SEL
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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