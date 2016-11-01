 Usta: Sonuna kadar destek – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Usta: Sonuna kadar destek

    Usta: Sonuna kadar destek
    Başkanı , zaferin sonrası seri yakalamak için maçına büyük önem veriyordu. Ancak 90 dakikanın 2-2 bitmesi Usta'nın keyfini kaçırdı. Usta, "Bu sonuç kötü oldu. Kazansak hem üst sıralara tırmanacak hem de gelecek haftalar için büyük bir moral bulacaktık. Yine de teknik heyet ve oyuncularımıza sonuna kadar destek vereceğiz" diye konuştu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:14
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