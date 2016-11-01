Usta: Sonuna kadar destek
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Galatasaray zaferin sonrası seri yakalamak için Çaykur Rize maçına büyük önem veriyordu. Ancak 90 dakikanın 2-2 bitmesi Usta'nın keyfini kaçırdı. Usta, "Bu sonuç kötü oldu. Kazansak hem üst sıralara tırmanacak hem de gelecek haftalar için büyük bir moral bulacaktık. Yine de teknik heyet ve oyuncularımıza sonuna kadar destek vereceğiz" diye konuştu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Usta: Sonuna kadar destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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