Trabzonspor'a müjde!
Galatasaray maçında sakatlanan Kolombiyalı yıldız, Beşiktaş’a yetişiyor.
Trabzonspor'un "Yeni Yattara'sı" Fabian Castillo, Galatasaray ile TT Arena'da oynanan maçın 26. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Çaykur Rizespor'a karşı forma giymeyen Kolombiyalı futbolcu tedaviye çabuk cevap verdi. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun Beşiktaş ile oynanacak kritik randevu öncesi iyileşmesi teknik direktör Ersun Yanal'ı bir hayli sevindirdi. Başarılı çalıştırıcının ofansif planlarında önemli yer tutan Castillo, antrenmanlarda yeterince güçlü bir izlenim verebilirse Kartal'a karşı 11'de başlayabilir. Yanal'ın hafta boyunca Castillo'nun çalışmalarını özel olarak takip edeceği ve Beşiktaş karşısında sahaya süreceği takımı onun idman performansına göre şekillendireceği öğrenildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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