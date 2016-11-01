 Trabzonspor'a müjde! – Fotomaç – 01 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    'a müjde!

    Trabzonspor'a müjde!

    maçında sakatlanan Kolombiyalı yıldız, ’a yetişiyor.

    'un "Yeni 'sı" , ile TT Arena'da oynanan maçın 26. dakikasında sakatlık yaşamıştı. 'a karşı forma giymeyen Kolombiyalı futbolcu tedaviye çabuk cevap verdi. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun ile oynanacak kritik randevu öncesi iyileşmesi teknik direktör 'ı bir hayli sevindirdi. Başarılı çalıştırıcının ofansif planlarında önemli yer tutan Castillo, antrenmanlarda yeterince güçlü bir izlenim verebilirse Kartal'a karşı 11'de başlayabilir. Yanal'ın hafta boyunca Castillo'nun çalışmalarını özel olarak takip edeceği ve Beşiktaş karşısında sahaya süreceği takımı onun idman performansına göre şekillendireceği öğrenildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'a müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.