Trabzonspor kuvvet çalıştı
Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarının startını verdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde dün tesislerde bir çalışma gerçekleştiren futbolcular, rejenerasyon ve kuvvet antrenmanı yaptı. Ersun Yanal, aletle yapılan çalışmalar sırasında oyuncularına Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki hatalarını anlattı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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