 Trabzonspor kuvvet çalıştı – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    kuvvet çalıştı

    Trabzonspor kuvvet çalıştı
    ile sahasında 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarının startını verdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde dün tesislerde bir çalışma gerçekleştiren futbolcular, rejenerasyon ve kuvvet antrenmanı yaptı. Ersun Yanal, aletle yapılan çalışmalar sırasında oyuncularına Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki hatalarını anlattı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:00
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