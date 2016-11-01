Reklamlarda taraftar oynayacak
Bordo-mavili kulübün forma sponsoru QNB'nin reklamlarında taraftarlar rol alacak. Akyazı'da çekilecek yeni reklam projesinde, coğrafyanın sembolleri kemençe ve tulum da yer alacak. Sponsor QNB, Trabzonspor yönetimine başvurarak bu reklamlarda oynayacak taraftarların belirlenmesini istedi. Hazırlanacak reklam tüm dünyada gösterilecek.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Reklamlarda taraftar oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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