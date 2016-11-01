 Reklamlarda taraftar oynayacak – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Reklamlarda taraftar oynayacak

    Reklamlarda taraftar oynayacak
    Bordo-mavili kulübün forma sponsoru QNB'nin reklamlarında taraftarlar rol alacak. 'da çekilecek yeni reklam projesinde, coğrafyanın sembolleri kemençe ve tulum da yer alacak. Sponsor QNB, yönetimine başvurarak bu reklamlarda oynayacak taraftarların belirlenmesini istedi. Hazırlanacak reklam tüm dünyada gösterilecek.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:10
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