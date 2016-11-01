Onazi tam bir müzik tutkunu
Bordo-mavili ekibin orta sahasındaki dinamosunun ilginç bir hobisi ortaya çıktı. Planet Sport'a konuşan Nijeryalı oyuncu röportajın bir bölümünde "Futbolcu olmasaydım kesinlikle kilise korosunda müzikle uğraşırdım. Çünkü bu benim tutkum. Maç öncesi de bu tür müzik dinlerim. Sahaya daha rahat ve motive çıkmamı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Onazi tam bir müzik tutkunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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