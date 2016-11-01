Onazi tam bir müzik tutkunu

Bordo-mavili ekibin orta sahasındaki dinamosunun ilginç bir hobisi ortaya çıktı. Planet Sport'a konuşan Nijeryalı oyuncu röportajın bir bölümünde "Futbolcu olmasaydım kesinlikle kilise korosunda müzikle uğraşırdım. Çünkü bu benim tutkum. Maç öncesi de bu tür müzik dinlerim. Sahaya daha rahat ve motive çıkmamı sağlıyor" ifadelerini kullandı.