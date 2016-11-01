 Onazi tam bir müzik tutkunu – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    tam bir müzik tutkunu

    Onazi tam bir müzik tutkunu
    Bordo-mavili ekibin orta sahasındaki dinamosunun ilginç bir hobisi ortaya çıktı. Planet Sport'a konuşan Nijeryalı oyuncu röportajın bir bölümünde "Futbolcu olmasaydım kesinlikle kilise korosunda müzikle uğraşırdım. Çünkü bu benim tutkum. Maç öncesi de bu tür müzik dinlerim. Sahaya daha rahat ve motive çıkmamı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:58
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