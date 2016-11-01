Nuri’ye yakın markaj
Trabzonspor, devre arası 10 numara almak için düğmeye bastı; 4 aday var. Ersun Yanal’ın en çok istediği isim Dortmund’lu Nuri Şahin. Ancak İtalya’dan Fiorentina da milli yıldızın peşinde.
Karadeniz Fırtınası'nda geride kalan 9 haftada teknik direktör Ersun Yanal, rakip alanda oyunu yönlendirecek bir ismin eksikliğini çok hissetti. Deneyimli hoca, Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle yaptığı görüşmede saha içinde takıma liderlik yapacak bir isme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Trabzon-spor alternatifli listesini de belirledi. İlk 4 basamakta en tanıdık isim Nuri Şahin. Borussia Dortmund'da bu sezon lig maçlarında hiç süre almayan milli futbolcu sadece kupada Union Berlin mücadelesinde 68 dakika sahada kalmıştı.
İTALYAN KANCASI
Ancak Nuri Şahin transferinde ciddi pürüzler var. Trabzonspor'un 28 yaşındaki yıldızı yüksek bonservis ücretiyle alma ihtimali yok. Daha büyük sorun ise, Borussia Dortmund'la yollarını ayırma noktasına gelen Nuri'ye İtalyan Fiorentina'nın kanca atması. Alman Bild Gazetesi, iki kulübün Nuri için kapıştığını yazdı.
MİDTSJO VE BENAVANTE DE İZLENİYOR
Kulübün scoutları 10 numara pozisyonu için Rosenborg'da oynayan 23 yaşındaki Fredrik Midtsjo ve kariyerini Charleroi'da sürdüren 22'lik Cristian Benavente'yi de izliyor. Son kararı Ersun Yanal verecek.
KADDOURİ ISRARI
?Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın onay verdiği bir diğer isim ise Omar El Kaddouri. 26 yaşındaki futbolcu, Napoli'de bu sezon 3 karşılaşmada sadece 31 dakika şans bulan Faslı yıldız ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer sezon başında da kadrosuna katmak için uğraştığı tecrübeli futbolcu için devre arasında da bir girişimde bulunacak.
İTALYAN KANCASI
Ancak Nuri Şahin transferinde ciddi pürüzler var. Trabzonspor'un 28 yaşındaki yıldızı yüksek bonservis ücretiyle alma ihtimali yok. Daha büyük sorun ise, Borussia Dortmund'la yollarını ayırma noktasına gelen Nuri'ye İtalyan Fiorentina'nın kanca atması. Alman Bild Gazetesi, iki kulübün Nuri için kapıştığını yazdı.
MİDTSJO VE BENAVANTE DE İZLENİYOR
Kulübün scoutları 10 numara pozisyonu için Rosenborg'da oynayan 23 yaşındaki Fredrik Midtsjo ve kariyerini Charleroi'da sürdüren 22'lik Cristian Benavente'yi de izliyor. Son kararı Ersun Yanal verecek.
KADDOURİ ISRARI
?Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın onay verdiği bir diğer isim ise Omar El Kaddouri. 26 yaşındaki futbolcu, Napoli'de bu sezon 3 karşılaşmada sadece 31 dakika şans bulan Faslı yıldız ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer sezon başında da kadrosuna katmak için uğraştığı tecrübeli futbolcu için devre arasında da bir girişimde bulunacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Nuri’ye yakın markaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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