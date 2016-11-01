 Nuri’ye yakın markaj – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Nuri’ye yakın markaj

    Nuri’ye yakın markaj

    , devre arası 10 numara almak için düğmeye bastı; 4 aday var. Ersun Yanal’ın en çok istediği isim Dortmund’lu . Ancak İtalya’dan da milli yıldızın peşinde.

    Karadeniz Fırtınası'nda geride kalan 9 haftada teknik direktör Ersun Yanal, rakip alanda oyunu yönlendirecek bir ismin eksikliğini çok hissetti. Deneyimli hoca, Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle yaptığı görüşmede saha içinde takıma liderlik yapacak bir isme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Trabzon-spor alternatifli listesini de belirledi. İlk 4 basamakta en tanıdık isim Nuri Şahin. Borussia Dortmund'da bu sezon lig maçlarında hiç süre almayan milli futbolcu sadece kupada Union Berlin mücadelesinde 68 dakika sahada kalmıştı.

    İTALYAN KANCASI
    Ancak transferinde ciddi pürüzler var. Trabzonspor'un 28 yaşındaki yıldızı yüksek bonservis ücretiyle alma ihtimali yok. Daha büyük sorun ise, 'la yollarını ayırma noktasına gelen Nuri'ye İtalyan Fiorentina'nın kanca atması. Alman Bild Gazetesi, iki kulübün Nuri için kapıştığını yazdı.

    MİDTSJO VE BENAVANTE DE İZLENİYOR
    Kulübün scoutları 10 numara pozisyonu için Rosenborg'da oynayan 23 yaşındaki ve kariyerini Charleroi'da sürdüren 22'lik 'yi de izliyor. Son kararı Ersun Yanal verecek.

    KADDOURİ ISRARI
    ?'da teknik direktör Ersun Yanal'ın onay verdiği bir diğer isim ise Omar El Kaddouri. 26 yaşındaki futbolcu, Napoli'de bu sezon 3 karşılaşmada sadece 31 dakika şans bulan Faslı yıldız ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer sezon başında da kadrosuna katmak için uğraştığı tecrübeli futbolcu için devre arasında da bir girişimde bulunacak.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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