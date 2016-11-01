Kaybı daha fazla
Karadeniz Fırtınası geride kalan 9 haftada 11 puan toplayabildi. Alabileceği maksimum 27 puanın 16'sını bırakan Trabzonspor'un böylece kaybı, kazancından yüksek oldu. Bordomavililer, 9 hafta sonunda 1.22 puan ortalaması yakaladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları devre arasına kadar bu ortalamayı yükseltmenin yollarını arıyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Kaybı daha fazla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.