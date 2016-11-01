 Kaybı daha fazla – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Kaybı daha fazla

    Kaybı daha fazla
    Karadeniz Fırtınası geride kalan 9 haftada 11 puan toplayabildi. Alabileceği maksimum 27 puanın 16'sını bırakan Trabzonspor'un böylece kaybı, kazancından yüksek oldu. Bordomavililer, 9 hafta sonunda 1.22 puan ortalaması yakaladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları devre arasına kadar bu ortalamayı yükseltmenin yollarını arıyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:59
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