Kaybı daha fazla

Karadeniz Fırtınası geride kalan 9 haftada 11 puan toplayabildi. Alabileceği maksimum 27 puanın 16'sını bırakan Trabzonspor'un böylece kaybı, kazancından yüksek oldu. Bordomavililer, 9 hafta sonunda 1.22 puan ortalaması yakaladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları devre arasına kadar bu ortalamayı yükseltmenin yollarını arıyor.