Güney Koreli Suk kesiği yedi
Trabzonspor'da şu ana kadar performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Jun-Hyun Suk'a bir şok da milli takım hocasından geldi. 25 yaşındaki forvet, ülkesi Güney Kore'nin Kanada ile 11 Kasım'da oynayacağı maçın 25 kişilik kadrosuna çağırılmadı. Teknik direktör Uli Stielike, Suk'u Trabzonspor'da sahaya hiçbir şey koyamadığı için kadroya almadığını söyledi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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