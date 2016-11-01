 Güney Koreli Suk kesiği yedi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Güney Koreli Suk kesiği yedi

    Güney Koreli Suk kesiği yedi
    'da şu ana kadar performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Jun-Hyun Suk'a bir şok da milli takım hocasından geldi. 25 yaşındaki forvet, ülkesi Güney Kore'nin Kanada ile 11 Kasım'da oynayacağı maçın 25 kişilik kadrosuna çağırılmadı. Teknik direktör Uli Stielike, Suk'u Trabzonspor'da sahaya hiçbir şey koyamadığı için kadroya almadığını söyledi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:59
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