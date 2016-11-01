 Fırtına’ya Haydos iddiası – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Fırtına’ya Haydos iddiası

    Fırtına’ya Haydos iddiası
    için Katar'dan ilginç bir iddia geldi... Al Watan gazetesi, bordo-mavili kulübün Al Saad'da oynayan 'u istediğini yazdı. 25 yaşındaki futbolcu sağ açık pozisyonunda görev yapıyor. Scout ekibi gündeme giren oyuncuyu izleyip rapor hazırlayacak.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:09
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