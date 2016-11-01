Fırtına’da golcüler suskun

Ligin ilk 9 haftasında 11 puan toplayan Trabzonspor, bu periyotta Kasımpaşa'yı 2-0, Atiker Konyaspor'u 1-0 ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 6 gol kaydeden Trabzonspor, gol attığı 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.



GOLLERİ 5 FUTBOLCU ATTI

Bordo mavililerde forvet oyuncuları arasında 8 maçta forma giyen Hyun-Jun Suk ile 5 maçta görev alan Muhammet Demir ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi. Trabzonspor'da genç forvet Ramil Sheidaev ligde forma şansı bulamazken, Dame N'doye ise 4 lig maçında 1 gol kaydedebildi. Toplam 6 golü bulunan Trabzonspor'un golleri Onazi(2), Yusuf Erdoğan, N'doye, Uğur Demirok ve Mehmet Ekici'den geldi.



EKİCİ'NİN ÇAYKUR RİZESPOR TESADÜFÜ

Bu arada, Trabzonspor'da son olarak 2015-16 futbol sezonunun 32'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan ve 6-0 kazanılan maçta bir gol kaydederek 16 maçlık gol özlemini sonlandıran Mehmet Ekici, şanssızlığını yine Rize ekibi karşısında kırdı. Son 10 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligin 9'uncu haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayarak, bu sezonda ilk golüne imza attı.



EVİNDE KAYBETMİYOR

Bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Trabzonspor'un evinde bileği bükülmüyor. Bordo mavililer, sahasında oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi. İlk 9 haftada 11 puan toplayan Trabzonspor, ligde bu sezon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hanesine 8 puan yazdırdı. Bordo mavililer evindeki tek mağlubiyetini ise ligin 3'üncü haftasında 2-0'lık skorla Osmanlıspor karşısında aldı.