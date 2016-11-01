Fırtına, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, basına kapalı antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandığı belirtildi.
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:34
- Beşiktaş - Napoli | 20.45
Toplam 6
Yorum
Aslan 1-0 OLSUN BJK KAZANSIN
- Nuri’ye yakın markaj
Toplam 3
Yorum
tsts Nurimi?,,,Cok komik,bu adam gebrdi bumu 10 numara? topu yalniz saga sola atar okadar bundan cok var bizde.ALMAYINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
- Mario Gomez zirvesi
Toplam 19
Yorum
Aslan GOMEZI ALMAK ICIN GEREKIRSE PODOLSKI ILE TAKAS YAPILABILIR,BIZE BU YIL COK GOL KAZANDIRIR
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