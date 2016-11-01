 Fırtına, Beşiktaş'a hazırlanıyor – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Fırtına, Beşiktaş'a hazırlanıyor

    Fırtına, Beşiktaş'a hazırlanıyor

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, basına kapalı antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandığı belirtildi.

    Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:34
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