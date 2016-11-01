 ‘Bir var bir yok’ – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ‘Bir var bir yok’

    ‘Bir var bir yok’
    Karadeniz Fırtınası'nın evinde Rize ile 2-2 berabere kalması yerel basını da üzdü. "Vurdu, vurdu, vuruldi", "Bir var bir yok" başlıkları atıldı, Trabzonspor'un şanssız şekilde bir türlü arka arkaya maç kazanamaması vurgulandı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:15
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