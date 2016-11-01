‘Bir var bir yok’
Karadeniz Fırtınası'nın evinde Rize ile 2-2 berabere kalması yerel basını da üzdü. "Vurdu, vurdu, vuruldi", "Bir var bir yok" başlıkları atıldı, Trabzonspor'un şanssız şekilde bir türlü arka arkaya maç kazanamaması vurgulandı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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