Karadeniz Fırtınası'nın evinde Rize ile 2-2 berabere kalması yerel basını da üzdü. "Vurdu, vurdu, vuruldi", "Bir var bir yok" başlıkları atıldı, Trabzonspor'un şanssız şekilde bir türlü arka arkaya maç kazanamaması vurgulandı.