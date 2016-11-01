 Altyapı coştu: 5 maç 19 gol – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Altyapı coştu: 5 maç 19 gol

    Altyapı coştu: 5 maç 19 gol
    altyapı takımları bu hafta rakip kaleleri topa tuttu. U21 takımı, Rize'yi 6-0 mağlup etti. BB Erzurumspor ile karşılaşan 15 Yaş Altı takımı 5-0, 16 Yaş Altı takımı 2-0, 17 Yaş Altı takımı 3-2, 19 Yaş Altı takımı da 3-0 kazandı. Böylece bordo-mavili ekibin genç yıldızları 5 karşılaşmada rakip ağları 19 kez havalandırdı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:04
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