Altyapı coştu: 5 maç 19 gol
Trabzonspor altyapı takımları bu hafta rakip kaleleri topa tuttu. U21 takımı, Rize'yi 6-0 mağlup etti. BB Erzurumspor ile karşılaşan 15 Yaş Altı takımı 5-0, 16 Yaş Altı takımı 2-0, 17 Yaş Altı takımı 3-2, 19 Yaş Altı takımı da 3-0 kazandı. Böylece bordo-mavili ekibin genç yıldızları 5 karşılaşmada rakip ağları 19 kez havalandırdı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Altyapı coştu: 5 maç 19 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.