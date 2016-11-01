 Akyazı’da ilk horon – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Akyazı’da ilk horon

    Akyazı’da ilk horon
    'un yeni evi Akyazı Stadı'nın açılmasına kısa süre kaldıkça heyecan da giderek artıyor. Çimlerin serilmesine devam edilirken stadın akustiği de denendi. Şampiyonlar Ligi müziği ve Trabzonspor marşlarının yanı sıra horon da çalındı. Bu sırada bazı işçiler kısa bir mola verip horon tepti.


    Çim yerleştirme işlemi başladı. Bugün 5 bin 300 metrekare çim daha gelecek. Ardından hibrit yerleştirilmesine geçilecek.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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