Akyazı’da ilk horon
Trabzonspor'un yeni evi Akyazı Stadı'nın açılmasına kısa süre kaldıkça heyecan da giderek artıyor. Çimlerin serilmesine devam edilirken stadın akustiği de denendi. Şampiyonlar Ligi müziği ve Trabzonspor marşlarının yanı sıra horon da çalındı. Bu sırada bazı işçiler kısa bir mola verip horon tepti.
Çim yerleştirme işlemi başladı. Bugün 5 bin 300 metrekare çim daha gelecek. Ardından hibrit yerleştirilmesine geçilecek.
Çim yerleştirme işlemi başladı. Bugün 5 bin 300 metrekare çim daha gelecek. Ardından hibrit yerleştirilmesine geçilecek.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Akyazı’da ilk horon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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