Zevkli ve çekişmeliydi
Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, mücadelenin oldukça zevkli ve çekişmeli geçtiğini söyledi. Kazanmak için her şeyi yapmalarına rağmen başaramadıkları için üzgün olduklarını belirten tecrübeli eldiven, Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarının altını çizdi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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