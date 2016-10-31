 Zevkli ve çekişmeliydi – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Zevkli ve çekişmeliydi

    Zevkli ve çekişmeliydi
    kaptanı , mücadelenin oldukça zevkli ve çekişmeli geçtiğini söyledi. Kazanmak için her şeyi yapmalarına rağmen başaramadıkları için üzgün olduklarını belirten tecrübeli eldiven, Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarının altını çizdi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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