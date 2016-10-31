 Yanal’dan mecburi değişiklik – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yanal’dan mecburi değişiklik

    Yanal’dan mecburi değişiklik
    Teknik Direktörü , maçında Süper Lig'de son oynanan derbisinin 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Yanal, Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi devam eden 'nun yerine sol kanatta 'a görev verdi. Yanal ayrıca, ile 'ın yerine Luis İbanez'i 2, 'i ise 3 hafta sonra yeniden 18 kişilik kadroya dahil etti.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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