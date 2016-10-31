Yanal’dan mecburi değişiklik
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçında Süper Lig'de son oynanan Galatasaray derbisinin 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Yanal, Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi devam eden Castillo'nun yerine sol kanatta Yusuf Erdoğan'a görev verdi. Yanal ayrıca, Sheidaev ile Güray Vural'ın yerine Luis İbanez'i 2, Muhammet Demir'i ise 3 hafta sonra yeniden 18 kişilik kadroya dahil etti.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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