Kayıplar kazançlardan fazla

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, ilk 9 haftada 11 puan toplarken 16 puan kaybederek başarısız bir dönem geçirdi.

Karadeniz ekibi, 1,22 puan ortalamasıyla söz konusu dönemde düşük bir yüzdede kaldı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı 2-0, Atiker Konyaspor ve Galatasaray'ı 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Akhisar Belediyespor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a da 4-0 mağlup olarak 16 puan kaybetti.