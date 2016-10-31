Kayıplar kazançlardan fazla
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin 9. haftası sonunda kazandığından daha fazla puan kaybetti.
Karadeniz ekibi, 1,22 puan ortalamasıyla söz konusu dönemde düşük bir yüzdede kaldı.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı 2-0, Atiker Konyaspor ve Galatasaray'ı 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Akhisar Belediyespor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a da 4-0 mağlup olarak 16 puan kaybetti.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:22
- Rakiplere gönderme
Toplam 14
Yorum
Azzi On ikinci gisile yendiniz bravu fb yuh
- Hırsına yenik düştü
Toplam 2
Yorum
bencil Bencil adam takıma ne faydan var. pas vermez silik şut atarsın . Maç başında yanındaki adama pası versen maç başka olurdu ama hep öylesin
- Penaltı gibi penaltı
Toplam 16
Yorum
fbb Fener Kazansada eleştirirsin kaybetsede,Çok istiyorsun Aziz gitsin diye ama olmaz , fener taraftarını yönetimle karşı karşıya getireyim derdindesin
Kayıplar kazançlardan fazla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.