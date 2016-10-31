 Kayıplar kazançlardan fazla – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kayıplar kazançlardan fazla

    Kayıplar kazançlardan fazla

    Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin 9. haftası sonunda kazandığından daha fazla puan kaybetti.

    Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, ilk 9 haftada 11 puan toplarken 16 puan kaybederek başarısız bir dönem geçirdi.

    Karadeniz ekibi, 1,22 puan ortalamasıyla söz konusu dönemde düşük bir yüzdede kaldı.

    Bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı 2-0, Atiker Konyaspor ve Galatasaray'ı 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Akhisar Belediyespor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a da 4-0 mağlup olarak 16 puan kaybetti.

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:22
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