Kardeş payı
G.Saray galibiyetini taçlandırmak isteyen Fırtına, Mehmet ve Uğur’un penaltı golleri ile iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Rize, Kweuke’nin iki golüyle skoru eşitledi.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor iki kere öne geçtiği maçta sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta G.Saray'ı deplasmanda deviren, kupada da Çorum'u eleyerek gruplara kalan Fırtına, Rizespor'u da yenerek yükselişini devam ettirmek istiyordu ama Kweuke'yi durduramadı. Bordo-mavili takımın gollerini 5. dakikada penaltıdan Mehmet Ekici ve 67'de yine penaltıdan Uğur Demirok attı. Kweuke'nin 19 ve 83'teki golleri ile bir puanı alan Rizespor'un 15'te Ümit'in kafa şutunda bir topu da direkten dışarı çıktı.
YİNE RİZE YİNE MEHMET EKİCİ
Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mehmet, ligde son 9 maçı gol atamadan bitirmişti. Bordo-mavili takımın bu sezon en çok şut çeken (22) oyuncusu Ekici en son geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yendikleri maçta gol kaydetmişti. 26 yaşındaki orta saha dün Rizespor maçında bir kez daha sahne alarak şanssızlığını kırdı.
FAUL REKORU KIRILDI OYUN 52 KEZ DURDU
Trabzon ile Rize maç boyunca 26'şar faul yaparken, oyun fauller nedeniyle 52 kez durdu. 8 sarı kartın çıktığı ve 2 penaltı düdüğünün çalındığı mücadele sezonun da en fazla faul çalınan maçı oldu. Daha önce ligin 5. haftasında Antalya-Akhisar karşılaşmasında 49 faul çalınmıştı.
EN ERKEN PENALTI
Bordo-mavili takım 2016-17 sezonunda en erken penaltıyı kazanan takım oldu. 5. dakikada penaltı vuruşunu Mehmet gole çevirdi. Fırtına, Rizespor sınavında bu sezon oynadığı maçlarda 16 kezle ilk yarıda en fazla topla buluştuğu maçı oynadı. Trabzonspor ilk defa da gollü berabere kaldı.
İSTATİSTİK BOZULDU
Fırtına bu sezon ligde oynadığı maçlarda toplam 12 gol yedi. Bordo-mavili takım düne kadar ilk 30 dakikada kalesinde gol görmemişti. Fakat dün Kweuke 19. dakikada fileleri sarsarak bu istatistiği bozmuş oldu. Rizespor da bu sezon attığı 8 golün 5'ini 76-90. dakika arasında kaydetti.
18 MAÇTA 2. EŞİTLİK
Trabzonspor ile Rizespor Süper Lig'de toplamda 33 maçta karşılaşırken 5 kez Rizespor, 20 kez Trabzonspor kazandı ve 8 maç berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 18 maçta sadece 2 kez beraberlik sonucu alınırken, diğer 16 karşılaşmanın 13'ünü Trabzonspor, üç karşılaşmayı da Ç.Rizespor galip bitirdi.
YİNE RİZE YİNE MEHMET EKİCİ
Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mehmet, ligde son 9 maçı gol atamadan bitirmişti. Bordo-mavili takımın bu sezon en çok şut çeken (22) oyuncusu Ekici en son geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yendikleri maçta gol kaydetmişti. 26 yaşındaki orta saha dün Rizespor maçında bir kez daha sahne alarak şanssızlığını kırdı.
FAUL REKORU KIRILDI OYUN 52 KEZ DURDU
Trabzon ile Rize maç boyunca 26'şar faul yaparken, oyun fauller nedeniyle 52 kez durdu. 8 sarı kartın çıktığı ve 2 penaltı düdüğünün çalındığı mücadele sezonun da en fazla faul çalınan maçı oldu. Daha önce ligin 5. haftasında Antalya-Akhisar karşılaşmasında 49 faul çalınmıştı.
EN ERKEN PENALTI
Bordo-mavili takım 2016-17 sezonunda en erken penaltıyı kazanan takım oldu. 5. dakikada penaltı vuruşunu Mehmet gole çevirdi. Fırtına, Rizespor sınavında bu sezon oynadığı maçlarda 16 kezle ilk yarıda en fazla topla buluştuğu maçı oynadı. Trabzonspor ilk defa da gollü berabere kaldı.
İSTATİSTİK BOZULDU
Fırtına bu sezon ligde oynadığı maçlarda toplam 12 gol yedi. Bordo-mavili takım düne kadar ilk 30 dakikada kalesinde gol görmemişti. Fakat dün Kweuke 19. dakikada fileleri sarsarak bu istatistiği bozmuş oldu. Rizespor da bu sezon attığı 8 golün 5'ini 76-90. dakika arasında kaydetti.
18 MAÇTA 2. EŞİTLİK
Trabzonspor ile Rizespor Süper Lig'de toplamda 33 maçta karşılaşırken 5 kez Rizespor, 20 kez Trabzonspor kazandı ve 8 maç berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 18 maçta sadece 2 kez beraberlik sonucu alınırken, diğer 16 karşılaşmanın 13'ünü Trabzonspor, üç karşılaşmayı da Ç.Rizespor galip bitirdi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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