 Kaan Ayhan: Hemen gelirim – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    : Hemen gelirim

    Kaan Ayhan: Hemen gelirim
    Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan 'a genç stoper mesaj gönderdi. 'ta forma giyen ve kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki milli yıldızın bordo mavili yetkililere "İsterseniz Trabzonspor'a gelirim" dediği öğrenildi. Transfer komitesinin Okay ile benzer pozisyonda oynayan oyuncu için karar nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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