Kaan Ayhan: Hemen gelirim
Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Trabzonspor'a genç stoper Kaan Ayhan mesaj gönderdi. Fortune Düsseldorf'ta forma giyen ve kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki milli yıldızın bordo mavili yetkililere "İsterseniz Trabzonspor'a gelirim" dediği öğrenildi. Transfer komitesinin Okay ile benzer pozisyonda oynayan oyuncu için karar nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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