 Elifnur’un hayali gerçek oldu – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Elifnur’un hayali gerçek oldu

    Elifnur’un hayali gerçek oldu

    ile oynanan mücadelede bordo-mavili takım için gözyaşı döken , kulübün daveti üzerine ’a geldi. Yöneticilerle tanışan Elifnur maçı da tribünden izledi.

    ile oynanan 3. tur maçında bordo-mavili takım sahaya çıktığında gözyaşlarını tutamayan 15 yaşındaki Elifnur Deniz'in hayali gerçek oldu. Genç taraftar, 'un daveti üzerine 'a geldi. Kulübü dün sabah annesi Fatma Deniz ile birlikte ziyaret eden Elifnur, yönetici Nevzat Aydın ile de bir araya gelerek sohbet etti. Elifnur, daha sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaşmayı izledi. Fırtına'nın attığı gollerde sevinçten çılgına dönen Elifnur, Rize'nin beraberlik sayısıyla coşkusu yarıda kaldı. Genç taraftar maç sonrası "Kazansaydık çok iyi olurdu. Ama burda olmak bile harikaydı" dedi.

    BİR AN OLSUN SUSMADI
    Sevinci yüzünden okunan Elifnur, Trabzonspor'un gollerinde sevinçten çılgına döndü. 90 dakika boyunca bordo-mavililere tam destek verdi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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