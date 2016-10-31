Elifnur’un hayali gerçek oldu
Çorum Bld ile oynanan mücadelede bordo-mavili takım için gözyaşı döken Elifnur Deniz, kulübün daveti üzerine Trabzon’a geldi. Yöneticilerle tanışan Elifnur maçı da tribünden izledi.
Çorum Bld ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında bordo-mavili takım sahaya çıktığında gözyaşlarını tutamayan 15 yaşındaki Elifnur Deniz'in hayali gerçek oldu. Genç taraftar, Trabzonspor'un daveti üzerine Trabzon'a geldi. Kulübü dün sabah annesi Fatma Deniz ile birlikte ziyaret eden Elifnur, yönetici Nevzat Aydın ile de bir araya gelerek sohbet etti. Elifnur, daha sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaşmayı izledi. Fırtına'nın attığı gollerde sevinçten çılgına dönen Elifnur, Rize'nin beraberlik sayısıyla coşkusu yarıda kaldı. Genç taraftar maç sonrası "Kazansaydık çok iyi olurdu. Ama burda olmak bile harikaydı" dedi.
BİR AN OLSUN SUSMADI
Sevinci yüzünden okunan Elifnur, Trabzonspor'un gollerinde sevinçten çılgına döndü. 90 dakika boyunca bordo-mavililere tam destek verdi.
BİR AN OLSUN SUSMADI
Sevinci yüzünden okunan Elifnur, Trabzonspor'un gollerinde sevinçten çılgına döndü. 90 dakika boyunca bordo-mavililere tam destek verdi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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