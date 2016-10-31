 Durica’dan öz eleştiri – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ’dan öz eleştiri

    Durica’dan öz eleştiri
    Fırtına'nın defansının bel kemiği Durica, çok basit goller yediklerini söyledi. 34 yaşındaki stoper, "Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu goller bize yakışmıyor. Yediğimiz iki golde de basit hatalar yaptık" dedi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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