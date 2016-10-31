Durica’dan öz eleştiri
Fırtına'nın defansının bel kemiği Durica, çok basit goller yediklerini söyledi. 34 yaşındaki stoper, "Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu goller bize yakışmıyor. Yediğimiz iki golde de basit hatalar yaptık" dedi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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