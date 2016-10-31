Dostluk rüzgarı esti
Maç öncesi iki komşu şehrin taraftarları sportmenlik dersi verdi. Birlikte yemek yiyip fotoğraf çektiren iki takımın sevenleri birbirlerine başarılar dileyip mücadeleyi birlikte beklediler. Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 8 bin 500 bordo-mavili taraftar takımına destek verdi. Meşhur '61 şovu' da ihmal edilmedi. Yaklaşık 250 Rizesporlu da kendilerine ayrılan yerde takımını destekledi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Dostluk rüzgarı esti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.