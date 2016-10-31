Dostluk rüzgarı esti

Maç öncesi iki komşu şehrin taraftarları sportmenlik dersi verdi. Birlikte yemek yiyip fotoğraf çektiren iki takımın sevenleri birbirlerine başarılar dileyip mücadeleyi birlikte beklediler. Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 8 bin 500 bordo-mavili taraftar takımına destek verdi. Meşhur '61 şovu' da ihmal edilmedi. Yaklaşık 250 Rizesporlu da kendilerine ayrılan yerde takımını destekledi.