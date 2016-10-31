Büyükleri seviyor
Bordo-mavili fileleri dün iki kez sarsan Kweuke; Trabzonspor, G.Saray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ağlarına 20 maçta 8 gol bıraktı.
Trabzonspor ağlarına iki gol bırakarak Rizespor'a bir puanı aldıran Kweuke büyükleri seviyor. Forvet oyuncusu, bordo-mavililere karşı 5 maçta (448 dakika) 4 gol atarken, daha önce Galatasaray ağlarına 2 gol, Beşiktaş ve F.Bahçe ağlarına ise 1'er gol atmıştı. Rizesporlu oyuncu toplamda 20 maçta 8 golü büyüklerin ağlarına bıraktı. 29 yaşındaki Kamerunlu forvet geçen hafta 2-1 kazanılan G.Birliği maçında takımının galibiyet golünü penaltıdan atmıştı. Kweuke ondan önceki son golünü G.Birliği'ne 17.01.2016'da yine penaltıdan gol atmış ve ardından gol sevinci sırasında sakatlanıp uzun süre oynayamamıştı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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