 Büyükleri seviyor – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Büyükleri seviyor

    Büyükleri seviyor

    Bordo-mavili fileleri dün iki kez sarsan ; , , ve ağlarına 20 maçta 8 gol bıraktı.

    ağlarına iki gol bırakarak 'a bir puanı aldıran Kweuke büyükleri seviyor. Forvet oyuncusu, bordo-mavililere karşı 5 maçta (448 dakika) 4 gol atarken, daha önce Galatasaray ağlarına 2 gol, Beşiktaş ve F.Bahçe ağlarına ise 1'er gol atmıştı. Rizesporlu oyuncu toplamda 20 maçta 8 golü büyüklerin ağlarına bıraktı. 29 yaşındaki Kamerunlu forvet geçen hafta 2-1 kazanılan G.Birliği maçında takımının galibiyet golünü penaltıdan atmıştı. Kweuke ondan önceki son golünü G.Birliği'ne 17.01.2016'da yine penaltıdan gol atmış ve ardından gol sevinci sırasında sakatlanıp uzun süre oynayamamıştı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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