 Avni Aker’de son tango – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ’de son tango

    Avni Aker’de son tango
    'da ilk karşılaşmayı ligin 11. haftasındaki Antalyaspor karşısında oynamayı planlayan , dün belki de Hüseyin Stadı'nda son maçına çıkmış oldu. Gelecek hafta deplasmanda ile kapışacak olan Fırtına, sınavına 2 hafta sonra çıkacak.

    AKYAZI'DA IŞIKLAR YANDI
    Trabzonspor'un kasım ayında açılışını yapacağı Akyazı Stadı'nda kum serme işlemi devam ediyor. Cuma akşamı ilk deneme çimlerin serildiği statta bugünden itibaren işler hızlandırılacak ve 5-6 gün içinde çim serme tamamlanacak. Çatının yapım aşamasında kullanılan 14 kuleden geriye 7 kule kaldı. Ayrıca dün akşam ilk kez ışıklar yandı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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