Avni Aker’de son tango
Akyazı'da ilk karşılaşmayı ligin 11. haftasındaki Antalyaspor karşısında oynamayı planlayan Trabzonspor, dün belki de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçına çıkmış oldu. Gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile kapışacak olan Fırtına, Antalya sınavına 2 hafta sonra çıkacak.
AKYAZI'DA IŞIKLAR YANDI
Trabzonspor'un kasım ayında açılışını yapacağı Akyazı Stadı'nda kum serme işlemi devam ediyor. Cuma akşamı ilk deneme çimlerin serildiği statta bugünden itibaren işler hızlandırılacak ve 5-6 gün içinde çim serme tamamlanacak. Çatının yapım aşamasında kullanılan 14 kuleden geriye 7 kule kaldı. Ayrıca dün akşam ilk kez ışıklar yandı.
AKYAZI'DA IŞIKLAR YANDI
Trabzonspor'un kasım ayında açılışını yapacağı Akyazı Stadı'nda kum serme işlemi devam ediyor. Cuma akşamı ilk deneme çimlerin serildiği statta bugünden itibaren işler hızlandırılacak ve 5-6 gün içinde çim serme tamamlanacak. Çatının yapım aşamasında kullanılan 14 kuleden geriye 7 kule kaldı. Ayrıca dün akşam ilk kez ışıklar yandı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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