Akyazı Stadı'nda sona doğru

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadyumu özelliğine sahip Akyazı Stadı'nda çatı bölümünün tamamlanması ve saha zeminin düzenlenmesinin ardından çimlendirme çalışmaları yapılıyor.

Deneme aşaması sonrası dün başlayan saha zeminini çimlendirme çalışmaları, yağmura rağmen devam ediyor.

Saha zeminine serilecek çimen 3 bin metrekaresi İtalya'dan 28 tırla getirildi, 5 bin 300 metrekaresi ise 3 Kasım Perşembe günü gelecek.

Çimin yerleştirilmesi hafta sonu bitirildikten sonra 2 gün beklenecek, ardından hibrit çim işlemi de 10 gün içinde tamamlanacak.

Çelik çatı bölümü tamamlandı

Statta çelik çatı bölümü de tamamlandı.

Akyazı Stadı, çatı sistemi ile Türkiye'de bir ilk, dünyada ise dördüncü olacak. Stadyumun çatısı, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip "akıllı çatı" olarak bilinen "Smart Roof" sisteminde inşa edildi.

Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün yüzeyine sahip olacak stadyumun çatısı, 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip olacak. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın yarattığı hava kirliliğini temizleme kapasitesine eşdeğer bulunuyor. Çatı, yarı saydam özelliğiyle de saha içinin daha aydınlık olmasını sağlayacak.

Çatı yapımında kullanılan 14 destek kulesinden 7'si kaldırıldı.

Stadın kenarında 2'si suni, 5'i doğal 7 futbol sahası bulunuyor. Doğal çim sahalarından biri tamamlanırken, 2 suni çim sahasına da çimler serildi.

Stadyum içerisinde seyirci koltuklarının tamamlandığı, son düzenlemelerinin yapıldığı kaydedildi.

Stat çevresinde 100 dönüm yeşil alan çalışması yapılarak 2 bin 400 ağaç, 2 bin 200 çalı bitkisi dikildi, 34 bin metrekare de örtülendiriliyor. İhale sınırları içindeki 8,6 kilometre yol yapıldı.

Öte yandan, ses ve ışıklandırma sistemi stadyumda denendi. Stat hoparlörlerinden Trabzonspor marşı ve horon müziği çalınırken bazı çalışanların kısa süre horon oynadıkları gözlendi.

Akyazı mevkisinde deniz dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan 41 bin seyirci kapasiteli stadın, iklim şartlarının uygun gitmesi halinde 15 Kasım'da tamamlanması hedefleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Antalyaspor maçının, 21 Kasım Pazartesi günü bu statta oynanması planlanıyor.