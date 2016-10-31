Acemilik yaptık
“Kazanmak için birçok şeyi devamlı hale getirmemiz gerekiyor. Acemice gol yedik, acemice puan kaybettik. Oyuncularımızın istenen düzeye geleceğinden şüphem yok”
Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "İyi mücadele ettik ama daha iyi olabilirdik. Kötü bir puan kaybı. Maalesef acemice puan kaybettik" dedi.
Maçın son 10 dakikasına kadar istediklerini rakibe kabul ettirdiklerini belirten usta hoca "Kazanmak için oynadık. Galatasaray derbisine dönüp bakınca daha farklıydı. Bugünün kaybedeni olmadık aslında, galibiyete yakındık. Oyun içerisinde bir takım kontrolleri sağlayacak konuma erişmek oldukça zor. Bugün bir kez daha bunu gördük ama inadımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu oyuncular bunu yapacaklar" ifadelerini kullandı.
TAKIMA GÜVENİYORUZ
Takımın kazanmak için birçok şeyi devamlı hale getirmesi gerektiğini kaydeden Yanal, şöyle devam etti:
"Trabzonspor, sahasında yapacağı maçların yüzde 70'ini üstün oynayacak bir takım. Bunu farklı mağlup olduğu maçlarda da gösterdi. Bugün bunu başardık ve biraz daha ileri taşıyacağız. Kontradan gol yemedik ama maalesef acemice gol yedik. Acemice puan kaybettik.
Bunu Karabük'te de gördük ama bu düzelecek. Oyuncularımın bunu başarabileceğinden hiçbir kuşkum yok. Biz bu takıma güveniyoruz. Trabzonspor iyi, genç ve uzun vadede fayda verebilecek bir takım."
Maçın son 10 dakikasına kadar istediklerini rakibe kabul ettirdiklerini belirten usta hoca "Kazanmak için oynadık. Galatasaray derbisine dönüp bakınca daha farklıydı. Bugünün kaybedeni olmadık aslında, galibiyete yakındık. Oyun içerisinde bir takım kontrolleri sağlayacak konuma erişmek oldukça zor. Bugün bir kez daha bunu gördük ama inadımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu oyuncular bunu yapacaklar" ifadelerini kullandı.
TAKIMA GÜVENİYORUZ
Takımın kazanmak için birçok şeyi devamlı hale getirmesi gerektiğini kaydeden Yanal, şöyle devam etti:
"Trabzonspor, sahasında yapacağı maçların yüzde 70'ini üstün oynayacak bir takım. Bunu farklı mağlup olduğu maçlarda da gösterdi. Bugün bunu başardık ve biraz daha ileri taşıyacağız. Kontradan gol yemedik ama maalesef acemice gol yedik. Acemice puan kaybettik.
Bunu Karabük'te de gördük ama bu düzelecek. Oyuncularımın bunu başarabileceğinden hiçbir kuşkum yok. Biz bu takıma güveniyoruz. Trabzonspor iyi, genç ve uzun vadede fayda verebilecek bir takım."
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Acemilik yaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.