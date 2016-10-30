Son maç olabilir

Trabzonspor'un Akyazı Stadı'na geçmesi için günler kaldı. Bordo-mavililer Rize maçıyla birlikte Avni Aker'e veda ederek, Beşiktaş deplasmanının ardından Antalyaspor maçını Akyazı'nda oynamak istiyor. Açılış ertelenirse Antalya sınavı da Avni Aker'de.