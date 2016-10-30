 Son maç olabilir – Fotomaç – 30 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Son maç olabilir

    Son maç olabilir
    Trabzonspor'un Akyazı Stadı'na geçmesi için günler kaldı. Bordo-mavililer Rize maçıyla birlikte Avni Aker'e veda ederek, Beşiktaş deplasmanının ardından Antalyaspor maçını Akyazı'nda oynamak istiyor. Açılış ertelenirse Antalya sınavı da Avni Aker'de.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son maç olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle