Sarı kart uyarısı

Fırtına'da Çaykur Rize maçı öncesi Uğur Demirok ile Mehmet Ekici ceza sınırında bulunuyor. Bordo mavililerin teknik heyeti, 3'er sarı kartı bulunan her iki oyuncudan dikkatli olmalarını istedi. Uğur ile Mehmet bugün kart görmeleri halinde, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.