Muhammet Demir’e terapi

Bordo-mavili takımın forveti Muhammet Demir'e hem teknik ekipten hem de yönetimden destek. Gol yollarında üretken olamayan ve Çorum karşısında da beklentilerin altında kalan Muhammet'e dönüş yolcuğunda terapi yapıldı. Muhammet ile konuşan genel sekreter Gençağa Meriç'in, "Bu şanssızlığını kıracağından şüphemiz yok. Buna önce sen inan. Biz senin kaliteni biliyoruz" dediği belirtildi.