 Hedef seri galibiyet – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Hedef seri galibiyet

    Hedef seri galibiyet

    Trabzonspor, G.Saray ve Çorum’un ardından bugün de Çaykur Rizespor’u yenmek istiyor. Ersun Yanal, oyuncularını uyardı: Mutlaka kazanmalıyız.

    Spor Toto Süper Lig'de G.Saray'ı ardından kupada Çorum Bld'yi yenen Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirmek için bugün oynayacağı Çaykur Rizespor maçına kilitlendi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, oyuncularını Çorum Bld karşısında futboldan dolayı sert bir şekilde uyararak şunları söyledi:

    ÇORUM'DA GÖRDÜK
    "G.Saray galibiyetinin ardından rehavet ortamının oluşmasını istemiyorduk. Çorum deplasmanında bunu çok iyi gördük. Rizespor ligin iyi oynamaya çalışan takımlarından. Bu maç bir seri oluşturmamız açısından çok önemli. O yüzden mutlaka kazanmalıyız."

    FIRTINA 20-5 ÖNDE
    Trabzon ile Rizespor, ligde 33'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 32 maçta Trabzonspor'un 20, Rizespor'un 5 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 23, Trabzonspor ise 64 gol kaydetti.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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