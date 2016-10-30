Hedef seri galibiyet

Trabzonspor, G.Saray ve Çorum’un ardından bugün de Çaykur Rizespor’u yenmek istiyor. Ersun Yanal, oyuncularını uyardı: Mutlaka kazanmalıyız.

Spor Toto Süper Lig'de G.Saray'ı ardından kupada Çorum Bld'yi yenen Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirmek için bugün oynayacağı Çaykur Rizespor maçına kilitlendi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, oyuncularını Çorum Bld karşısında futboldan dolayı sert bir şekilde uyararak şunları söyledi:



ÇORUM'DA GÖRDÜK

"G.Saray galibiyetinin ardından rehavet ortamının oluşmasını istemiyorduk. Çorum deplasmanında bunu çok iyi gördük. Rizespor ligin iyi oynamaya çalışan takımlarından. Bu maç bir seri oluşturmamız açısından çok önemli. O yüzden mutlaka kazanmalıyız."



FIRTINA 20-5 ÖNDE

Trabzon ile Rizespor, ligde 33'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 32 maçta Trabzonspor'un 20, Rizespor'un 5 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 23, Trabzonspor ise 64 gol kaydetti.