 Forma Yusuf’un – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Forma Yusuf’un

    Forma Yusuf’un
    Bordo-mavililerde G.Saray derbisinde sakatlanan Castillo'nun, Çaykur Rizespor karşısında forma giymeyeceği öğrenildi. Ersun Yanal'ın, 1-0 kazanılan G.Saray derbisindeki 11'ini büyük oranda koruması, Castillo'nun yerine ise sol kanatta Yusuf Erdoğan'a görev vermesi bekleniyor.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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