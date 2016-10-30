Fırtına şahlandı: 313 milyon tl

Muharrem Usta’nın başkan olduğu 6 Aralık 2015’ten bu yana borsada en fazla değer kazanan hisse yüzde 128.5 ile Trabzonspor oldu.

Muharrem Usta'nın 6 Aralık 2015'teki kongrede başkanlık koltuğuna oturduğu Trabzonspor, borsada tarihi bir başarıya imza attı. 4 Aralık 2015'te 1.37 TL olan hisse fiyatı, Usta başkanlığındaki yönetimin mali yapıyı düzeltme yolunda attığı adımlarla yüzde 128.5 yükselerek 3.13 TL'ye çıktı. Aynı dönemde G.Saray yüzde 106, Beşiktaş yüzde 105 prim yaptı. Karadeniz ekibi, BİST-100 Endeksi'nde en fazla değer kazanan hisse oldu. Hissedeki yükselişle birlikte Usta'nın koltuğa oturduğu gün 137 milyon Tl olan piyasa değeri, 313 milyon TL'ye yükseldi. ONB ve Turkcell anlaşması, futbolcu giderlerinin azaltılması büyük başarı olarak gözüküyor.





Oktay ÖZDABAKOĞLU