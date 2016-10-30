Dostluk şöleni

İki komşu ilin takımları arasında oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı öncesi iki takımın taraftarlarının bir araya geleceği öğrenildi. Birlikte öğle yemeği yiyecek olan taraftarların dostluk mesajları vererek birlikte stada geçmeleri bekleniyor. Trabzonspor taraftarının maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.