 Bayram mesajı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Bayram mesajı

    Bayram mesajı
    Trabzonspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 93. yıldönümünü coşkuyla kutlarken, bizlere bu eşsiz mirası emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz."
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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