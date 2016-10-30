Bayram mesajı

Trabzonspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 93. yıldönümünü coşkuyla kutlarken, bizlere bu eşsiz mirası emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz."