Aralık'ta seçim yok

“Trabzonspor’un seçim diye bir derdi ve gündemi yoktur. Böyle bir gündem sapmasına ve dedikoduya da ihtiyaç yoktur. Tüzük tadilatıyla o iş halledilir. Çok daha önemli işlerimiz var”

Trabzonspor'un Olağan Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Muharrem Usta, kulübün tüzüğünün değişmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Usta, "6300 üye aidat ödemesi yaptı. Bunun 2 bin 500'ü 3 kişi tarafından yapılmış. Çok üzücü. Yönetimden bir arkadaşımız bana dedi ki: 'Biz de yatırıyor muyuz?' Ben de 'Bir Allah'ın kulu başkasının adına yatırırsa, istifa etsin gitsin' cevabını verdim. Biz kimsenin aitadını yatırmadık" dedi.



ELEŞTİRİLER OLACAK

2010-11 sezonunda 50 milyon olan borcun 5 senede 600 milyona çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Usta, "Hiçbir niyeti olmayan, hiçbir hesap kitap yapmayan bir yönetimiz. Elbette eleştiriler olacak. Ancak bizim bu kadar önemsediğimiz kulübümüzün yöneticilerine en ağır hakaretleri yapanlara da bir kelime edemezken olmaz bu iş. Onların itibarını sarsacak en ufak bir şeyin karşısında aslanlar gibi dikilmek zorundayız. Bunu yapmak bizim görevimiz" şeklinde konuştu.



BORÇ 538 MİLYON TL

Kulübün itibar sorununun olduğunun altını çizen Usta, "Transferde adı geçen oyuncular için scouta gerek yok. Ama Trabzon'a gelmediler. Başakşehir'deki oyuncuya 6 milyon ver, al. Galatasaray'ın aldığı zaten gelmiyor. Bunlarla görüşülmedi mi zannediliyor. Aslı sorulması gereken, elimizdeki 50 milyonluk oyuncudan nasıl kurtulduk. Benim '800 milyon borç var' diye bir söylemim olmadı. Aynı Deniz Ateş Bitnel'de olduğu gibi dost sohbetinde bir yönetici arkadaşımızla bir diyalogdu bu. Aralıkta mali genel kurul olacak ama Trabzon'un seçim diye bir derdi ve gündemi yoktur. Böyle bir gündem sapmasına ve dedikoduya da ihtiyacı da yoktur. Aralıkta aday çıkmıyor, seçim olsa ne olur demiyoruz. Tüzük tadilatıyla o halledilir" dedi. Trabzon'un borcu 538 milyon 102 bin 706 bin TL olarak açıklandı.



MUHARREM USTA'DAN SATIRBAŞLARI

-2010-11 sezonunda 50 milyon olan borç 5 senede 600 milyona naslı çıktı?

-Aynı Deniz Ateş Bitnel'de olduğu gibi dost sohbetinde bir diyalogdu o.

-6300 üye aidat ödemesi yaptı. Bunun 2 bin 500'ü 3 kişi tarafından yapılmış.

-Bir yönetici bana 'Ödeyelim mi' dedi, 'bir kişinin bile ödemesnii yapmayın' dedim

-Başakşehir'deki oyuncuya 6 milyon ver, al. G.Saray'ın aldığı zaten gelmiyor.





?Yunus Emre Sel