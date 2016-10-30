Aralık'ta seçim yok
“Trabzonspor’un seçim diye bir derdi ve gündemi yoktur. Böyle bir gündem sapmasına ve dedikoduya da ihtiyaç yoktur. Tüzük tadilatıyla o iş halledilir. Çok daha önemli işlerimiz var”
ELEŞTİRİLER OLACAK
2010-11 sezonunda 50 milyon olan borcun 5 senede 600 milyona çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Usta, "Hiçbir niyeti olmayan, hiçbir hesap kitap yapmayan bir yönetimiz. Elbette eleştiriler olacak. Ancak bizim bu kadar önemsediğimiz kulübümüzün yöneticilerine en ağır hakaretleri yapanlara da bir kelime edemezken olmaz bu iş. Onların itibarını sarsacak en ufak bir şeyin karşısında aslanlar gibi dikilmek zorundayız. Bunu yapmak bizim görevimiz" şeklinde konuştu.
BORÇ 538 MİLYON TL
Kulübün itibar sorununun olduğunun altını çizen Usta, "Transferde adı geçen oyuncular için scouta gerek yok. Ama Trabzon'a gelmediler. Başakşehir'deki oyuncuya 6 milyon ver, al. Galatasaray'ın aldığı zaten gelmiyor. Bunlarla görüşülmedi mi zannediliyor. Aslı sorulması gereken, elimizdeki 50 milyonluk oyuncudan nasıl kurtulduk. Benim '800 milyon borç var' diye bir söylemim olmadı. Aynı Deniz Ateş Bitnel'de olduğu gibi dost sohbetinde bir yönetici arkadaşımızla bir diyalogdu bu. Aralıkta mali genel kurul olacak ama Trabzon'un seçim diye bir derdi ve gündemi yoktur. Böyle bir gündem sapmasına ve dedikoduya da ihtiyacı da yoktur. Aralıkta aday çıkmıyor, seçim olsa ne olur demiyoruz. Tüzük tadilatıyla o halledilir" dedi. Trabzon'un borcu 538 milyon 102 bin 706 bin TL olarak açıklandı.
MUHARREM USTA'DAN SATIRBAŞLARI
-2010-11 sezonunda 50 milyon olan borç 5 senede 600 milyona naslı çıktı?
-Aynı Deniz Ateş Bitnel'de olduğu gibi dost sohbetinde bir diyalogdu o.
-6300 üye aidat ödemesi yaptı. Bunun 2 bin 500'ü 3 kişi tarafından yapılmış.
-Bir yönetici bana 'Ödeyelim mi' dedi, 'bir kişinin bile ödemesnii yapmayın' dedim
-Başakşehir'deki oyuncuya 6 milyon ver, al. G.Saray'ın aldığı zaten gelmiyor.
?Yunus Emre Sel
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:00
- Aslan 1 attı 5 aldı
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Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
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