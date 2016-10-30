 Anlamlı davet – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Anlamlı davet

    Anlamlı davet
    Çorum-Trabzonspor maçında gözyaşlarını tutamayan 15 yaşındaki Elifnur Deniz'i bordo-mavililer bugünkü Rizespor sınavına davet etti. Maça, annesi Fatma Deniz ile gideceğini bildiren Deniz, "Hep hayalini kurduğum bir şeydi. Çok mutluyum" dedi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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