Anlamlı davet

Çorum-Trabzonspor maçında gözyaşlarını tutamayan 15 yaşındaki Elifnur Deniz'i bordo-mavililer bugünkü Rizespor sınavına davet etti. Maça, annesi Fatma Deniz ile gideceğini bildiren Deniz, "Hep hayalini kurduğum bir şeydi. Çok mutluyum" dedi.