Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın son 10 dakikasına kadar istediklerini rakibe kabul ettirdiklerini belirterek, "Bugün kazanmak için oynayan bir takım vardı. Galatasaray maçına dönüp bakınca daha farklıydı. Bugünün kaybedeni olmadık aslında, galibiyete yakındık. Oyun içerisinde bir takım kontrolleri sağlayacak konuma erişmek oldukça zor. Bugün bir kez daha bunu gördük ama inadımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu oyuncular bunu yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Yanal, kazanılan penaltıları değişik oyuncuların atmasıyla ilgili, "Bizde penaltıcılar maçtan önce en az 2-3 kişi olarak açıklanır. Mehmet iyi bir penaltıcı ama kaçırdı, dönüşünü attı. İkinci penaltıcımız vardı. Tercih, Uğur'un atmasıydı. Mehmet de bunu destekledi." yorumunu yaptı.

Takımın kazanmak için birçok şeyi devamlı hale getirmesi gerektiğini kaydeden Yanal, şöyle devam etti:

"Trabzonspor, kendi sahasında yapacağı maçların yüzde 70'ini üstün oynayacak bir takım. Bunu farklı mağlup olduğu maçlarda da gösterdi. Bugün bunu başardık ve bunu biraz daha ileri taşıyacağız. Bazı oyuncularımızın performans olarak bize katılmasıyla bunu daha iyi yapacağımıza inanıyorum. Bugün kontradan gol yemedik ama maalesef acemice gol yedik. İyi mücadele ettik ama daha iyi mücadele edebilirdik. Bugün kötü bir puan kaybı. Maalesef acemice puan kaybettik. Bunu Karabük'te de gördük ama bu düzelecek. Oyuncularımın bunu başarabileceğinden hiçbir kuşkum yok."

Trabzonspor'un istediği seviyenin her zaman şampiyonluğa, başarıya oynayacak kadro olduğunu vurgulayan Yanal, "Biz bu takıma güveniyoruz. İyi bir takım. Genç bir takım ve uzun vadede fayda verebilecek bir takım. Kalkıp bugün sıralama ile ilgili konuşursak yanlış olur. Yanlış saptamada bulunuruz. Bu zaman dilimi belirli aralıklarla geçmek zorunda." diye konuştu.