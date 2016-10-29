 Usta: Rizespor’u yenmemiz şart – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Usta: Rizespor’u yenmemiz şart

    Usta: Rizespor’u yenmemiz şart

    Başkan , Çaykur Rizespor maçının Trabzonspor'un şu an içinden geçmekte olduğu sürecin en zor karşılaşmalarından bir tanesi olduğunu belirtti.

    Usta "Rizespor'u yenemezsek Galatasaray zaferinin avantajını kaybetmiş oluruz. Galatasaray galibiyetinin taçlanması Rizespor sınavını geçmeye bağlı. Konyaspor'u mağlup ettiğimizde elimizde bir kart oldu ama gittik onu Karabük'te kaybettik. Aynı hatayı Trabzonspor ikinci kez yapamaz. Çünkü kırılgan ve genç bir takımız. Galatasaray derbisiyle birlikte iyi bir hava yakalamışken bu virajın kalanını sağlam geçmemiz lazım" diye konuştu.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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