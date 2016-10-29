Usta: Rizespor’u yenmemiz şart
Başkan Muharrem Usta, Çaykur Rizespor maçının Trabzonspor'un şu an içinden geçmekte olduğu sürecin en zor karşılaşmalarından bir tanesi olduğunu belirtti.
Usta "Rizespor'u yenemezsek Galatasaray zaferinin avantajını kaybetmiş oluruz. Galatasaray galibiyetinin taçlanması Rizespor sınavını geçmeye bağlı. Konyaspor'u mağlup ettiğimizde elimizde bir kart oldu ama gittik onu Karabük'te kaybettik. Aynı hatayı Trabzonspor ikinci kez yapamaz. Çünkü kırılgan ve genç bir takımız. Galatasaray derbisiyle birlikte iyi bir hava yakalamışken bu virajın kalanını sağlam geçmemiz lazım" diye konuştu.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Usta: Rizespor’u yenmemiz şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.