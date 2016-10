"Seçim gündemimizde yok"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'nun 38. Olağan toplantısı bugün yapıldı. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonunda yapılan toplantıya Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta , Asbaşkan Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, eski Başkanlardan Salih Erdem, Özkan Sümer, Faruk Özak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve divan üyeleri katıldı.Toplantının Divan Başkanlığını Temel Korkmaz yaparken, üyeliklerini ise Ali Makul, Derviş Göz ve Aydın Okuyan yaptı.Trabzonspor Divan Olağan Genel Kurulunda ilk konuşmayı Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen yaptı. Sürmen, yeni yöntemin yaklaşık 1 yılını doldurmak üzere olduğunu belirterek, "Elbette iyi günlerimiz olacaktır. Bundan sonra da olacaktır. Bunları doğru bakış açılarıyla doğru yorumlayarak doğru bilgilerle tartışa bilmektedir. Bu genel kurulları yapma amacı zaten budur. Trabzonspor'un tüzüğünde bir takım sıkıntılar görüldüğü için değişim yönünde çalışmalar yapılmıştı ara verilmişti. Ancak 15-20 gün önce Asbaşkanımızla yaptığımız görüşmelerde tüzük çalışmalarına devam edileceği yönünde fikir aldık bundan çok mutlu olduk. Trabzonspor'un gerçekten bırakın dernekler masasının baskısına yani bu tüzük yasal değil demesine bizim kurum olarak ihtiyacımız var. Bir kurumun herhangi bir yapının nasıl daha sağlıklı çalışacağına karar veren genel kurulun kabul ettiği tüzüktür. Kişilerin keyfiliği yoktur" ifadelerini kullandı.Divan kurulu toplantısında bordo-mavililerin borcu açıklandı. Mali ve idari denetlemeye göre Trabzonspor'un toplamda 538 milyon 102 bin 706 lira borcu olduğu açıklandı.Borcun ve raporların okunmasının ardından sırasıyla Trabzonspor kurucularından Sabit Sabır, Özkan Sümer, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Amhet Metin Genç söz alarak konuşma yaptı.Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yapılan konuşmaların ardından söz alarak eleştirilere yanıt verdi. Usta, Trabzonspor'un herkes için değerli olduğunu belirterek, "Ben son 5 yıldır eksiksiz divan kuruluna katıldığını hatırlıyorum. Elimizden geldiğince devam etmek üzere katılacağım. Seçilen yönetimler Trabzon'da havaalanı bölgesine ayrı bir dünya ilan ediyorlar. Özerk bir cumhuriyet gibi. Divan kurulumuz veya divan başkanlıklarımız ve üyelerimiz şehir içerisinde ayrı bir lokasyonumuz ayrı bir cumhuriyet gibi. Ben sisteme uzaktan entegre olmuş birisi olarak daha objektik görmek istiyoruz. Üniversitemiz var orası da ayrı bir cumhuriyet ve yapı. Aslında küçücük bir şehirde kültürü ve mazisi çok derin olan önemli geçmişe sahip olan şehirde ayrı ayrı birbirinden fiziken yakın olan ancak uzak olan yapılar var. Bu hepimizi düşündürmesi gereken bir konu. Gönül istiyor ki bir sonraki divan kurulu toplantısını Trabzonspor tesisleri içerisinde yapalım. Divan veya başkanlıkların Trabzonspor tesisleri içerisinde aynı şekilde görüş alışverişine bulunmasının ben erzem olduğuna inanıyorum. Bu birlikteliğin çok önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.Günün çok önemli konularından birisinin tüzük konusu olduğunu belirten Usta, "Yarın yapacağımız yönetim kurulu toplantısındaki gündem maddeleri arasında tüzük görüşmesi de yer alıyor. Divan başkanımız Ali Sürmen ile tüzük konusunu birkaç ay öncesinde görüştüğümde hazırlanıyor olan bir tüzük vardı ve kendisine onu bana gönderirseniz biz de inceleyerek onun üzerinde yürüyelim diye ifade ettim. İlla Trabzonspor yönetim kurulunun veya illa divanın yapması gerekmiyor. Bir metin üstünden artık yürüyelim demiştim. Onun üzerinde artık bir hazırlık yapıldığı ve yarınki bizim yönetim kurulumuzun gündem maddelerinden biriside bu. Daha güncel bir metin varsa değişikliklere bakalım yarın evet artık bu tüzük yoluna girsin" şeklinde konuştu.Usta, 6 bin 300 kişinin aidat ödediğini hatırlatarak, "Ama bizim sorunumuz derin. 6 bin 300 üyeden 2 bin 500 toplu ödeme, bu çok üzücü. 3 kişi tarafından parası yatırıldı. Bu derin bir yaradır. Bu tüzükle birlikte hepsini konuşmamız lazım. Son güne gelirken ya başkan dedi biz de yatırmıyor muyuz? Ben de toplantıda bu yönetim kurulundan bir Allah'ın kulu birinin adına yatırsın bu yönetim kurulundan hemen istifa edip gitsin. Biz hiç bir şey yapmadık. Bunların hepsini konuşmalıyız. Trabzonspor'un çağdaş, modern en sağlıklı en demokrat ve kulübümüzü en iyi seviyeye taşıyacak olan bir tüzüğe kavuşmasının acil bir zorunluluk olduğuna gönülden inanıyorum. Yarın itibariyle de biz kendi açımızdan divana entegre oluyoruz. Bunu başarmamız şart" dedi.Trabzonspor'un bir süreçten geçtiğini belirten Usta, "Süreçlerin neresinde yanlış yapıldı da 2010-11 sezonunda 50 milyon TL kulübün borcu varken, sadece bize şampiyonlar ligine gittiğimiz dönemde borcumuz kadar para aldık. Oradan aldığımız para kasada dursa sıfır lira, Trabzonspor'un hiç borcu yokken 5 senede 600 milyon TL borca biz niye geldik. Şimdi bunu biz tüzük kadar önemsemeyecek miyiz. Biz yarın ne yapacağız demekten başka daha önemli bir konu var mıdır acaba Trabzonspor'un önünde. Senelik bu kulüp 60 milyon TL faizi nereden ödeyip de, neresini toparlayacak da hangi konuyu arkada bırakmadan hepsini birlikte taşıyacak. Kulübümüz hak etmediği bir şekilde olağanüstü buhranlı dalgalanma süreciyle birlikte bugün hepimizin canını sıkacak devasal sorunları önümüze dökmüş durumda. Her başkan her yönetim bir emanetçidir. Biz de emanetçiyiz. Herkes burada kalmadı. Hiç bir hesabı kitabı olmayan bir yönetim olduğumuzu bütün içtenlikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki herkes hata yapabilir. Evet burada bana veya yönetimde birilerine eleştiriler olabilir normaldir. Ama bizim önemsediğimiz yöneticilere ağır hakaretler yapanlara burada bir kelime söylemediğimiz de de olmaz bu iş. Bu çift taraflı bir iştir. Yönetimleri ağır şekilde eleştirenlere karşı burada aslanlar gibi dikilmemiz lazım. Sonuçta kurumu temsil ediyorlar. Kurumu temsil edenlerin karşısında da aslanlar gibi durmamız lazım. Hiç kimse masum değil. Her başkanımızın yaşadığı sıkıntı günler oldu ama bu kadar ağır bir dönemin yaşandığına beni kimse inandıramaz. Başka bir şey yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, güven vermeyen bir tacire hiç kimsenin malını vermeyeceğini belirterek, "Sizin itibar sorununuz varsa kimse alışveriş yapmaz. Ben bu kadar rencide olduğumuzu kırılacağımızı küçümseneceğimizi elinin tersiyle Trabzonspor Kulübü'nün itileceğini rüyamda görsem inanmazdım. Türkiye'de oyuncuların hiçbiri bize gelmedi. Biz onlarla konuştuk. İç Anadolu'dan bir oyuncu ver 7 milyon lirayı al deniyor. Başakşehir'de bir oyuncuya 6 milyon lira vermiş Araplar 7 milyon lira ver al deniyor. Kasımpaşa'nın Galatasaray'a gönderdiğini ver parayı al. Biz bunlarla görüştük. Trabzonspor'un eli zayıftı, oyuncu satmadan oyuncu alamıyorduk. Biz Trabzonspor'un elindeki 50 milyon Euro'luk oyunculardan nasıl kurtulduk. Bunlar gelip geçiyor ama hatırlamak gerekiyor. Öz güvenini kaybetmiş takımımızı bizim tekrar rayına oturtrmaya çalışıyoruz. En zor günde bir arada olmak zorundayız" dedi.Trabzonspor takımının defansif oyunda daha başarılı olduğuna dikkat çeken Usta, "Biz bize göre zayıf görünen takımlara karşı ofansif oynadığımız zaman sorunlarımız var. Galatasaray maçında iyi şeyler çıkartacağımıza inanarak gittik. Galatasaray maçının Çaykur Rizespor maçından daha kolay olacağını düşündük. Zor maç bizim için Çaykur Rizespor maçıdır. Şehirde bir hareket olsun istiyoruz. Yönetim kurulu sizsiniz, biziz fark etmez hadi Trabzonspor'da bir seferberlik ilan edelim. İyi zamanda takımın arkasından doğal olarak taraftarda çok geliyor. İyi zaman iyi eleştiri geliyor. Kötü zamanda da negatif eleştiriler geliyor. Bize düşün ne iyi zamandaki övgülerden ayaklarımızı yerden kesmek ne de kötü zamanda yapılan negatif eleştirilerden dolayı küsüp darılıp kabuğuna çekilmek bu ikisinden de uzak kalmak zorundayız" açıklamasında bulundu.Trabzonspor'un olağan genel kurulunda grafiklerle borçları açıklayacaklarını belirten Usta, "Bu ortada kalmış bir konu. Trabzonspor'un borcu 800 milyon TL'dir diye bir tabir kullanmadım. Yönetim kurulundan bir arkadaşımız Deniz Ateş Bitnel gibi dost ortamında söylemiş ve oradan yayılmış felah haliyle benim şahsımla ilgisi yoktur. Seçim konusu burada konuşuldu. Trabzonspor artık bu süreçten kurtulması lazım. Teknik olarak ben de anlıyorum. 3 yılda bir genel kurul yapılır. Aralık'da da genel kurul var. Bunu bir taraftan tutarsan başka bir şeydir, bir taraftan tutarsan başka bir şeydir. Elbette yönetim kurulu olarak bir bakışımız var. Genel Kurulu yapılacaktır ama Trabzonspor yönetim kurulunun gündeminde seçim yoktur. Böyle bir derdimiz olamaz. Yangın yerindeyiz. Burada yapılaması gereken çok işi var. Gündem sapmasına bile Trabzonspor'un ihtiyacı yoktur. Bunlarla lütfen uğraşmayalım en azından bizim görüşümüz budur" dedi.Stadyumun bir an önce açılması adına yoğun bir gayret sarf edildiğini belirten Usta, "Elbette stadyumun derin bir mazisi var. Birinci gününde bugüne kadar her hangi bir yerinde ne katkısı var ise her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim bütün derdimiz stadyumu ne zaman erken bitirebiliriz. Erken bitirilmesinin ekonomik olarak bir karşılığı var. Trabzonspor'un buna ihtiyacı var. Son günlerine yaklaşıldı. 18 Aralık'ta stadyumun resmi açılışı yapılacak. Herhangi farklı bir gelişme yaşanmazsa. Stadyumun maçın oynanması için daha erken bir zamanda başlayacağız. Çim çalışmaları da yapılıyor. Bir hafa 10 gün içinde çim yerleştirmeler bitirilecek" ifadelerini kullandı.Trabzonspor Olağan Divan Kurulunda, Trabzonlu ünlü aktör merhum Tanju Gürsu'nun isminin Trabzon'da ölümsüzleştirilmesi talep edildi. Eski Asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun gündeme getirdiği ve eski başkan Özkan Sümer'in desteklediği talep etmesi üzerine Tanju Gürsu isminin Trabzon'da bir sokağa verilmesi ile ilgili olarak Trabzon Ortahisar İlçesi Belediyesine öneri getirilmesini istendi. Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'inde hazır bulunduğu kongrede Kongre Divan Başkanı Temel Korkmaz bu öneriyi genel kurul üyelerinin önerisine sundu. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Ardından söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Genç konuyu Trabzon Ortahisar Belediye Meclisinde gündeme alınacağını ve büyük bir ihtimalle de kabul edileceği müjdesini verdi.