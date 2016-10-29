İlk çimler serildi
Açılışı için geri sayıma geçilen Akyazı Stadı’nın hibrit çimleri İtalya’dan geldi ve dün akşam saatlerinde serilmeye başlandı. 28 TIR çimin bir hafta içinde serilmesi ve ardından temizliğe geçilmesi bekleniyor
Kasım ayında açılacak olan Akyazı Stadyumu'nun çim serim işlemini başladı. İtalya'nın Milano kentinde kestirilen hibrit çimler dün 4 tır ile Trabzon'a getirilirken akşam saatlerinde ise çimlerin yerleştirme işlemlerine başlandı. 8 adet TIR' la getirilecek Hibrit Çimlerin tümü ise bir anda Akyazı'ya getirilmeyeceği öğrenildi.
Özel soğutmalı TIR'larla getirilen çimlerde bozulma olmaması için hibrit çimler 4 erli TIR'lar halinde Akyazı'ya gelecek. İlk etapta getirilen 4 adet hibrit çimin zemine serilmesinin ardından diğer 4 TIR daha Trabzon'da olacak. Toplamda ise stadyuma 28 Adet TIR dolusu hibrit çim serilmiş olacak Akyazı mevkisinde 24 Kasım 2013'te temeli atılan 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın İtalya'dan getirilen çimlerin serme işleminin bir hafta içeresinde bitirilmesi bekleniyor.
Özel soğutmalı TIR'larla getirilen çimlerde bozulma olmaması için hibrit çimler 4 erli TIR'lar halinde Akyazı'ya gelecek. İlk etapta getirilen 4 adet hibrit çimin zemine serilmesinin ardından diğer 4 TIR daha Trabzon'da olacak. Toplamda ise stadyuma 28 Adet TIR dolusu hibrit çim serilmiş olacak Akyazı mevkisinde 24 Kasım 2013'te temeli atılan 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın İtalya'dan getirilen çimlerin serme işleminin bir hafta içeresinde bitirilmesi bekleniyor.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
İlk çimler serildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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