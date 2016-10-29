İlk çimler serildi

Açılışı için geri sayıma geçilen Akyazı Stadı’nın hibrit çimleri İtalya’dan geldi ve dün akşam saatlerinde serilmeye başlandı. 28 TIR çimin bir hafta içinde serilmesi ve ardından temizliğe geçilmesi bekleniyor

Kasım ayında açılacak olan Akyazı Stadyumu'nun çim serim işlemini başladı. İtalya'nın Milano kentinde kestirilen hibrit çimler dün 4 tır ile Trabzon'a getirilirken akşam saatlerinde ise çimlerin yerleştirme işlemlerine başlandı. 8 adet TIR' la getirilecek Hibrit Çimlerin tümü ise bir anda Akyazı'ya getirilmeyeceği öğrenildi.



Özel soğutmalı TIR'larla getirilen çimlerde bozulma olmaması için hibrit çimler 4 erli TIR'lar halinde Akyazı'ya gelecek. İlk etapta getirilen 4 adet hibrit çimin zemine serilmesinin ardından diğer 4 TIR daha Trabzon'da olacak. Toplamda ise stadyuma 28 Adet TIR dolusu hibrit çim serilmiş olacak Akyazı mevkisinde 24 Kasım 2013'te temeli atılan 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın İtalya'dan getirilen çimlerin serme işleminin bir hafta içeresinde bitirilmesi bekleniyor.

