Gol ayağı N’Doye
Yarın saat 16.00'da Avni Aker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor'un forvetinde, form grafiği her hafta daha da yükselen N'Doye'un forma giymesi bekleniyor. Galatasaray galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Senegalli yıldız, Çorum karşısında da turu getiren gole imza atarken, bu performansı Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyeti memnun etti.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Gol ayağı N’Doye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.