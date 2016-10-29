 Gol ayağı N’Doye – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Gol ayağı N’Doye

    Gol ayağı N’Doye
    Yarın saat 16.00'da Avni Aker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor'un forvetinde, form grafiği her hafta daha da yükselen 'un forma giymesi bekleniyor. Galatasaray galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Senegalli yıldız, Çorum karşısında da turu getiren gole imza atarken, bu performansı Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyeti memnun etti.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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