Divan bugün toplanıyor
Bordo-mavili kulüpte olağan Divan Başkanlık Kurulu bugün toplanacak. Toplantının saat 13.00'te Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılacağı açıklandı. Toplantıda son dönemdeki icraatlar hakkında üyelere bilgilendirme yapılacak. Kulübün ekonomik yapısıyla ilgili olarak yönetim bilgi verecek.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Divan bugün toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.