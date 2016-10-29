 Divan bugün toplanıyor – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Divan bugün toplanıyor

    Divan bugün toplanıyor
    Bordo-mavili kulüpte olağan Divan Başkanlık Kurulu bugün toplanacak. Toplantının saat 13.00'te Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılacağı açıklandı. Toplantıda son dönemdeki icraatlar hakkında üyelere bilgilendirme yapılacak. Kulübün ekonomik yapısıyla ilgili olarak yönetim bilgi verecek.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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