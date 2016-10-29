Çorum Bld maçı için daire kiralamış

BORDO-mavili takımda hak mahrumiyeti cezası olmasına rağmen Çorum Belediyespor ile oynanan maç için Çorum'a giden yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral'ın maçı izleyebilmek için stadı gören bir daireyi kiraladığı ortaya çıktı. Dairede Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral'ın yanı sıra bazı taraftarların da yer aldığı öğrenildi.