Çorum Bld maçı için daire kiralamış
BORDO-mavili takımda hak mahrumiyeti cezası olmasına rağmen Çorum Belediyespor ile oynanan maç için Çorum'a giden yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral'ın maçı izleyebilmek için stadı gören bir daireyi kiraladığı ortaya çıktı. Dairede Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral'ın yanı sıra bazı taraftarların da yer aldığı öğrenildi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Çorum Bld maçı için daire kiralamış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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