Bütün hayalim Trabzonspor
Çorum-Trabzon kupa maçında gözyaşlarını tutamayan 15 yaşındaki Elifnur Deniz, "Hep Avni Aker'e gitmenin hayalini kuruyordum ama Trabzonspor'u Çorum'da izlemek nasip oldu" dedi. Deniz, "Benim bütün hayallerim Trabzonspor üzerine. Okumak istediğim tek yer de Karadeniz Teknik Üniversitesi" ifadesini kullandı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Bütün hayalim Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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