Bütün hayalim Trabzonspor

Çorum-Trabzon kupa maçında gözyaşlarını tutamayan 15 yaşındaki Elifnur Deniz, "Hep Avni Aker'e gitmenin hayalini kuruyordum ama Trabzonspor'u Çorum'da izlemek nasip oldu" dedi. Deniz, "Benim bütün hayallerim Trabzonspor üzerine. Okumak istediğim tek yer de Karadeniz Teknik Üniversitesi" ifadesini kullandı.