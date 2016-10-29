 Bütün hayalim Trabzonspor – Fotomaç – 29 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bütün hayalim Trabzonspor

    Bütün hayalim Trabzonspor
    Çorum-Trabzon kupa maçında gözyaşlarını tutamayan 15 yaşındaki Elifnur Deniz, "Hep Avni Aker'e gitmenin hayalini kuruyordum ama Trabzonspor'u Çorum'da izlemek nasip oldu" dedi. Deniz, "Benim bütün hayallerim Trabzonspor üzerine. Okumak istediğim tek yer de Karadeniz Teknik Üniversitesi" ifadesini kullandı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bütün hayalim Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.